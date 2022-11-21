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В ВСУ прокомментировали возможность передачи иранских ракет России

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 ноября 2022, 02:52
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

В Вооруженных силах заявляют, что Россия не сможет быстро развернуть собственное производство иранских дронов, а по поводу передачи ракет говорят, что "надо готовиться к любым вызовам".

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Это зависит от многих факторов, прежде всего от желания стран развернуть это все (производство - ред.).

Явно, что речь не идет о неделях, явно, что речь идет о месяцах. Однозначно, что это не будет быстро.

Потому что развернуть возможно на каких-то мощностях, просто завезти там, где уже есть оборудование, но все равно все это требует времени. И, как мы знаем, в России этот процесс может быть несколько затянут, может кто-то захочет на этом дополнительно еще и заработать".

"Война перешла в такую стадию, что дронов появляется все больше, и они несут угрозу, от нее надо как защищаться, так и самим наращивать такие дроны, барражируя боеприпасы, которые могут поражать противника в тылу".

Детали: Он напомнил, что Россия и сама производит беспилотники, как ударные, так и разведывательные. По мнению Игната, Иран хочет избежать санкционного давления после передачи РФ чертежей к своим дронам.

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На вопрос, есть ли до сих пор вероятность передачи Ираном России ракет, спикер Воздушных сил предположил, что в силу определенных дипломатических факторов этот процесс мог замедлиться, но готовиться стоит ко всему.

"Возможно, включены какие-то дипломатические ресурсы, переговорные процессы, возможно, какие-то страны на это влияют. Будем надеяться, что террорист не получит этих ракет, это несколько облегчит нашествия. Можем только надеяться, надо готовиться к любым вызовам", - добавил он.

Напомним: Иран и Россия заключили соглашение о производстве беспилотников на российской территории.

Темы: войнаИранРосcияоружие
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