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Німеччина запропонувала Польщі системи ППО Patriot

Ольга Глущенко Понеділок, 21 листопада 2022, 03:35
фото: Getty Images

Німеччина запропонувала Польщі системи протиракетної оборони Patriot для безпеки повітряного простору після падіння ракети минулого тижня.

Джерело: міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в інтерв’ю, цитує The Guardian

Пряма мова: "Ми запропонували Польщі підтримку в захисті повітряного простору - нашими винищувачами "Єврофайтер" і системами ППО Patriot".

Деталі: Видання уточнює, що наземні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot компанії Raytheon, призначені для перехоплення ракет, що наближаються.

ЄвроПравда зібрала основні факти з цього приводу у статті: Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки.

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Теми: НімеччинаПольщаППО
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