Германия предложила Польше системы ПВО Patriot

Германия предложила Польше системы противоракетной обороны Patriot для безопасности воздушного пространства после падения ракеты на прошлой неделе.

Источник: министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью, цитирует The Guardian

Прямая речь: "Мы предложили Польше поддержку в защите воздушного пространства - нашими истребителями "Еврофайтер" и системами ПВО Patriot".

Детали: Издание уточняет, что наземные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot компании Raytheon, предназначены для перехвата приближающихся ракет.

ЕвроПравда собрала основные факты по этому поводу в статье Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.