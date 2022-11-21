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Германия предложила Польше системы ПВО Patriot

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 ноября 2022, 03:35
фото: Getty Images

Германия предложила Польше системы противоракетной обороны Patriot для безопасности воздушного пространства после падения ракеты на прошлой неделе.

Источник: министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в интервью, цитирует The Guardian

Прямая речь: "Мы предложили Польше поддержку в защите воздушного пространства - нашими истребителями "Еврофайтер" и системами ПВО Patriot".

Детали: Издание уточняет, что наземные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot компании Raytheon, предназначены для перехвата приближающихся ракет.

ЕвроПравда собрала основные факты по этому поводу в статье Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.

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Темы: ГерманияПольшаПВО
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