На війні в Україні Росія втратила понад 8 тисяч одиниць військової техніки – аналітики

З початку повномасштабної війни Росія втратила щонайменше 8 044 одиниць військової техніки.

Джерело: Oryx

Деталі: Дані, підтверджені фото- і відеоматеріалами, свідчать, що 4 927 одиниць техніки було знищено, пошкоджено – 198, покинуто – 300, захоплено – 2 619.

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Аналітики уточнюють, що втрати Росії склали:

1504 танки (862 з них були знищені, 522 захоплені);

718 бойових броньованих машин (439 знищені, 245 захоплені);

1748 бойових машин піхоти (1078 знищені, 553 захоплені);

154 реактивних системи залпового вогню;

80 зенітних ракетних комплексів.

При цьому, за даними Oryx, Україна втратили 2289 одиниць техніки, з яких знищено 1372, пошкоджено – 94, покинуто – 60, захоплено – 762.

Довідково: Oryx рахує втрати технікою виключно фото- та відеодоказами. Ту техніку, яку не зафіксували на кадрах, вони не враховують.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: За даними Генштабу, станом на 20 листопада Росія у війні проти України вже втратила 84 210 солдатів, 2 886 танків, 5 817 бойових броньованих машин та 1 868 артилерійських систем.