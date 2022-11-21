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На війні в Україні Росія втратила понад 8 тисяч одиниць військової техніки – аналітики

Ольга Глущенко Понеділок, 21 листопада 2022, 04:12
На війні в Україні Росія втратила понад 8 тисяч одиниць військової техніки – аналітики
люстративне фото з Facebook Генштабу

З початку повномасштабної війни Росія втратила щонайменше 8 044 одиниць військової техніки.

Джерело: Oryx

Деталі: Дані, підтверджені фото- і відеоматеріалами, свідчать, що 4 927 одиниць техніки було знищено, пошкоджено – 198, покинуто – 300, захоплено – 2 619.

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Аналітики уточнюють, що втрати Росії склали:

  • 1504 танки (862 з них були знищені, 522 захоплені);
  • 718 бойових броньованих машин (439 знищені, 245 захоплені);
  • 1748 бойових машин піхоти (1078 знищені, 553 захоплені);
  • 154 реактивних системи залпового вогню;
  • 80 зенітних ракетних комплексів.

При цьому, за даними Oryx, Україна втратили 2289 одиниць техніки, з яких знищено 1372, пошкоджено – 94, покинуто – 60, захоплено – 762.

Довідково: Oryx рахує втрати технікою виключно фото- та відеодоказами. Ту техніку, яку не зафіксували на кадрах, вони не враховують.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: За даними Генштабу, станом на 20 листопада Росія у війні проти України вже втратила 84 210 солдатів, 2 886 танків, 5 817 бойових броньованих машин та 1 868 артилерійських систем.

Теми: війназброяРосія
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