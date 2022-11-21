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На войне в Украине Россия потеряла более 8 тысяч единиц военной техники – аналитики

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 ноября 2022, 05:12
Иллюстративное фото из Facebook Генштаба

С начала полномасштабной войны Россия потеряла не менее 8 044 единиц военной техники.

Источник: Oryx

Детали: Данные, подтвержденные фото- и видеоматериалами, свидетельствуют, что 4 927 единиц техники было уничтожено, повреждено - 198, брошено - 300, захвачено - 2 619.

Аналитики уточняют, что потери России составили:

  • 1504 танка (862 из них были уничтожены, 522 захвачены);
  • 718 боевых бронированных машин (439 уничтожены, 245 захвачены);
  • 1748 боевых машин пехоты (1078 уничтожены, 553 захвачены);
  • 154 реактивных системы залпового огня;
  • 80 зенитных ракетных комплексов.

При этом, по данным Oryx, Украина потеряли 2289 единиц техники, из которых уничтожено 1372, повреждено - 94, брошено - 60, захвачено - 762.

Справка: Oryx считает потери техникой исключительно фото- и видеодоказательствами. Ту технику, которую не зафиксировали на кадрах, они не учитывают.

Напомним: Согласно данным Генштаба, по состоянию на 20 ноября Россия в войне против Украины уже потеряла 84 210 солдат, 2 886 танков, 5 817 боевых бронированных машин и 1 868 артиллерийских систем.

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Темы: войнаоружиеРосcия
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