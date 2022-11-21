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ISW повідомив, для чого Путін задобрює російських військових блогерів

Ольга Глущенко Понеділок, 21 листопада 2022, 05:11
ISW повідомив, для чого Путін задобрює російських військових блогерів
Путін, фото Кремля

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував дії президента Росії Володимира Путіна стосовно військових блогерів, яких він нібито захищає і підтримує "незалежність публікацій".

Джерело: ISW

Деталі: На основі зібраних даних інститут повідомляє, що президент Росії Володимир Путін захистив військових блогерів від нападів міноборони і їхню незалежність, незважаючи на те, що він посилює утиски і цензуру по всій Росії.

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ISW зазначає: російські військові блогери не просто підтримують війну – вони стають групою з окремим голосом всередині Росії.

Однак вони не є повністю відокремленими від російської влади.

Окремі з них зараз займають офіційні посади в Кремлі. Путін підвищив деяких відомих блогерів з великою кількістю підписників, щоб охопити націоналістичну аудиторію, до якої вони звертаються, і, що найважливіше, не допустити, щоб ця група відвернулася від путінізму.

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Популярність спільноти блогерів, ймовірно, є прямим результатом нездатності Кремля встановити ефективну присутність у Telegram, що випливає із загальної нездатності Путіна підготувати свій народ до серйозної і тривалої війни.

В інституті стверджують, що Путін продовжує подвоювати підтримку незалежності публікацій блогерів навіть тоді, коли посилює зусилля з мобілізації російського населення на війну. Ці два явища майже напевно пов'язані між собою.

"Чи залишаться блогери лояльними до Путіна і військових зусиль, якщо російські військові продовжуватимуть боротися і зазнаватимуть невдач? Як відреагує Путін, якщо вони цього не зроблять? Ці питання можуть стати важливими в міру того, як Путін збільшує свої вимоги до населення, яке не бажає забезпечувати гарматне м'ясо для війни", – зазначають аналітики інституту.

Ключові висновки ISW про бойові дії в Україні 20 листопада:

  • Головне управління військової розвідки України повідомило 20 листопада, що російські спецслужби планують напади під чужими прапорами на білоруські об'єкти критичної інфраструктури з метою тиску на білоруських військових для вступу у війну в Україні. Український Генеральний штаб додав, що українські офіційні особи не спостерігали формування жодних білоруських штурмових груп. У той же час ISW оцінює вторгнення білоруських сил в Україну як малоймовірне.
  • Російські та українські джерела повідомили, що 20 листопада тривають бої вздовж лінії Сватове-Кремінна. Російські джерела зазначили, що погіршення погодних умов впливає на бойові дії.
  • Український військовий чиновник заявив, що українські сили звільнили 12 населених пунктів у Луганській області з початку східного контрнаступу.
  • МО Росії заявило, що завдало удару по зосередженню українських військ в районі Новоселівського Луганської області. Раніше МО Росії заявляло, що відбило українські атаки на населений пункт, і ця заява може свідчити про те, що українські війська просунулися до населеного пункту.
  • Російські війська продовжували наступальні операції на Бахмутському, Авдіївському та західному Донецькому напрямках.
  • Українські офіційні особи повідомили, що російські війська продовжують перекидати частину сил зі східного (лівого) берега Дніпра на інші оперативні напрямки, але все ще зберігають значну присутність сил на півдні Херсонської області[25].
  • Українські та російські джерела повідомили, що обстріли пошкодили інфраструктуру Запорізької атомної електростанції. Один російський блогер стверджував, що обстріл вівся з підконтрольної Росії території на південь від станції, але більшість російських джерел звинувачують Україну.
  • Російські окупаційні чиновники, можливо, провели чистку окупаційного мера Енергодара Олександра Волги. Деякі російські джерела стверджували, що Волга отримав підвищення в окупаційній адміністрації.
  • Російські військові продовжували мобілізаційні заходи на тлі повідомлень про триваючий опір та погані умови.

Теми: РосіяПутінвійна
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