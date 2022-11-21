ISW повідомив, для чого Путін задобрює російських військових блогерів

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував дії президента Росії Володимира Путіна стосовно військових блогерів, яких він нібито захищає і підтримує "незалежність публікацій".

Джерело: ISW

Деталі: На основі зібраних даних інститут повідомляє, що президент Росії Володимир Путін захистив військових блогерів від нападів міноборони і їхню незалежність, незважаючи на те, що він посилює утиски і цензуру по всій Росії.

ISW зазначає: російські військові блогери не просто підтримують війну – вони стають групою з окремим голосом всередині Росії.

Однак вони не є повністю відокремленими від російської влади.

Окремі з них зараз займають офіційні посади в Кремлі. Путін підвищив деяких відомих блогерів з великою кількістю підписників, щоб охопити націоналістичну аудиторію, до якої вони звертаються, і, що найважливіше, не допустити, щоб ця група відвернулася від путінізму.

Популярність спільноти блогерів, ймовірно, є прямим результатом нездатності Кремля встановити ефективну присутність у Telegram, що випливає із загальної нездатності Путіна підготувати свій народ до серйозної і тривалої війни.

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В інституті стверджують, що Путін продовжує подвоювати підтримку незалежності публікацій блогерів навіть тоді, коли посилює зусилля з мобілізації російського населення на війну. Ці два явища майже напевно пов'язані між собою.

"Чи залишаться блогери лояльними до Путіна і військових зусиль, якщо російські військові продовжуватимуть боротися і зазнаватимуть невдач? Як відреагує Путін, якщо вони цього не зроблять? Ці питання можуть стати важливими в міру того, як Путін збільшує свої вимоги до населення, яке не бажає забезпечувати гарматне м'ясо для війни", – зазначають аналітики інституту.

Ключові висновки ISW про бойові дії в Україні 20 листопада: