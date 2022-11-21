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Токаєв залишається: в Казахстані оголосили попередні результати виборів

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 21 листопада 2022, 10:33
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, фото AFP VIA GETTY IMAGES

Центральна виборча комісія Казахстану оголосила попередні підсумки голосування на виборах президента країни, згідно з якими перемагає з великим відривом чинний президент Касим-Жомарт Токаєв.

Джерело: Tengrinews.kz

Деталі: Попередні підсумки голосування мають такий вигляд:

  • Касим-Жомарт Токаєв – 81,31%;
  • Жигулі Дайрабаєв – 3,42%;
  • Каракат Абден – 2,60%;
  • Мейрам Кажікен – 2,53%;
  • Нурлан Ауесбаєв – 2,22%;
  • Салтанат Турсинбекова – 2,12%;
  • Проти всіх – 5,08%.

Згідно з повідомленням ЦВК, у голосуванні взяли участь 8 300 046 осіб, або 69,44 відсотка від загальної кількості виборців.

Що цьому передувало: За даними трьох екзит-полів, нинішній президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв перемагає на виборах президента країни.

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Теми: Казахстанвиборипрезидент
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