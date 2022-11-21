Токаєв залишається: в Казахстані оголосили попередні результати виборів
Понеділок, 21 листопада 2022, 10:33
Центральна виборча комісія Казахстану оголосила попередні підсумки голосування на виборах президента країни, згідно з якими перемагає з великим відривом чинний президент Касим-Жомарт Токаєв.
Джерело: Tengrinews.kz
Деталі: Попередні підсумки голосування мають такий вигляд:
- Касим-Жомарт Токаєв – 81,31%;
- Жигулі Дайрабаєв – 3,42%;
- Каракат Абден – 2,60%;
- Мейрам Кажікен – 2,53%;
- Нурлан Ауесбаєв – 2,22%;
- Салтанат Турсинбекова – 2,12%;
- Проти всіх – 5,08%.
Згідно з повідомленням ЦВК, у голосуванні взяли участь 8 300 046 осіб, або 69,44 відсотка від загальної кількості виборців.
Що цьому передувало: За даними трьох екзит-полів, нинішній президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв перемагає на виборах президента країни.
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