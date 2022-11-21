Токаев остается: в Казахстане объявили предварительные результаты выборов
Понедельник, 21 ноября 2022, 09:33
Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги голосования на выборах президента страны, согласно которым побеждает с большим отрывом действующий президент Касым-Жомарт Токаев.
Источник: Tengrinews.kz
Детали: Предварительные итоги голосования выглядят следующим образом:
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- Касым-Жомарт Токаев – 81,31%;
- Жигули Дайрабаев – 3,42%;
- Каракат Абден – 2,60%;
- Мейрам Кажикен – 2,53%;
- Нурлан Ауесбаев – 2,22%;
- Салтанат Турсинбекова – 2,12%;
- Против всех – 5,08%.
Согласно сообщению ЦИК, в голосовании приняли участие 8 300 046 человек, или 69,44 процента от общего количества избирателей.
Что этому предшествовало: По данным трех экзит-полов, нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента страны.