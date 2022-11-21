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Токаев остается: в Казахстане объявили предварительные результаты выборов

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 21 ноября 2022, 09:33
Токаев остается: в Казахстане объявили предварительные результаты выборов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото AFP VIA GETTY IMAGES

Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги голосования на выборах президента страны, согласно которым побеждает с большим отрывом действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Источник: Tengrinews.kz

Детали: Предварительные итоги голосования выглядят следующим образом:

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  • Касым-Жомарт Токаев – 81,31%;
  • Жигули Дайрабаев – 3,42%;
  • Каракат Абден – 2,60%;
  • Мейрам Кажикен – 2,53%;
  • Нурлан Ауесбаев – 2,22%;
  • Салтанат Турсинбекова – 2,12%;
  • Против всех – 5,08%.

Согласно сообщению ЦИК, в голосовании приняли участие 8 300 046 человек, или 69,44 процента от общего количества избирателей.

Что этому предшествовало: По данным трех экзит-полов, нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента страны.

Темы: Казахстанвиборыпрезидент
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