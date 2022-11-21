Токаев остается: в Казахстане объявили предварительные результаты выборов

Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги голосования на выборах президента страны, согласно которым побеждает с большим отрывом действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Источник: Tengrinews.kz

Детали: Предварительные итоги голосования выглядят следующим образом:

Касым-Жомарт Токаев – 81,31%;

Жигули Дайрабаев – 3,42%;

Каракат Абден – 2,60%;

Мейрам Кажикен – 2,53%;

Нурлан Ауесбаев – 2,22%;

Салтанат Турсинбекова – 2,12%;

Против всех – 5,08%.

Согласно сообщению ЦИК, в голосовании приняли участие 8 300 046 человек, или 69,44 процента от общего количества избирателей.

Что этому предшествовало: По данным трех экзит-полов, нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента страны.