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Командири, снайпер, стрільці: 10 бойовиків Донбасу проведуть за гратами до 15 років

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 листопада 2022, 10:16
Командири, снайпер, стрільці: 10 бойовиків Донбасу проведуть за гратами до 15 років
Фото: Getty Images

За матеріалами Служби безпеки винесено вирок 10 бойовикам окупованого Донбасу, вони проведуть за ґратами від 13 до 15 років.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "На початку повномасштабного вторгнення зловмисники увійшли до складу підрозділів Південного військового округу ЗС РФ. Серед них – командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку".

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Деталі: Зловмисників було затримано під час контрнаступу українських військ на півдні нашої держави.

Більшість із них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції.

Ще одним засудженим є командир танку окупантів. Він обстрілював об’єкти промислової та соціальної інфраструктури у Сєвєродонецьку і Рубіжному на Луганщині.

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Бойовик входив до складу танкового підрозділу, створеного агресором, "2-го армейского корпуса". Під командуванням російських загарбників брав участь у захопленні населених пунктів на сході України.

Зловмисник потрапив у полон під час активних бойових дій у районі Сєвєродонецька у червні цього року.

Що було раніше: На початку листопада п'ятеро бойовиків незаконних утворень "Л/ДНР", які захоплювали Маріуполь і Сєвєродонецьк було засуджено на строк від 10 до 13 років.

Теми: війнаСБУДонбас
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