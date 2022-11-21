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Командиры, снайпер, стрелки: 10 боевиков Донбасса проведут за решеткой до 15 лет

Станислав ПогориловПонедельник, 21 ноября 2022, 11:16
Фото: Getty Images

По материалам Службы безопасности вынесен приговор 10 боевикам оккупированного Донбасса, они проведут за решеткой от 13 до 15 лет.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В начале полномасштабного вторжения злоумышленники вошли в состав подразделений Южного военного округа ВС РФ. Среди них - командиры штурмовых отделений, снайпер, пулеметчик и стрелки, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении".

Детали: Злоумышленники были задержаны во время контрнаступления украинских войск на юге нашего государства.

Большинство из них находились на территории одной из местных школ, где боевики обустроили свои огневые позиции.

Еще одним осужденным является командир танка оккупантов. Он обстреливал объекты промышленной и социальной инфраструктуры в Северодонецке и Рубежном на Луганщине.

Боевик входил в состав танкового подразделения, созданного агрессором, "2-го армейского корпуса". Под командованием российских захватчиков участвовал в захвате населенных пунктов на востоке Украины.

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Злоумышленник попал в плен во время активных боевых действий в районе Северодонецка в июне этого года.

Что предшествовало: В начале ноября пятеро боевиков незаконных образований "Л/ДНР", которые захватывали Мариуполь и Северодонецк  были осуждены на срок от 10 до 13 лет.

Темы: войнаСБУДонбасс
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