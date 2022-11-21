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У неділю через війну загинули 4 мирних українці

"Українська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 10:35
У неділю через війну загинули 4 мирних українці
Колаж УП

За минулу добу російські окупанти вбили 4 і поранили 8 мирних українців.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Деталі: За даними ОП, жертви серед цивільного населення за неділю, 20 листопада:

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  • Дніпропетровська область – 1 поранений;
  • Донецька область – 3 поранених;
  • Харківська область – 1 загиблий, 2 поранених;
  • Херсонська область – 3 загиблих, 2 поранених.

Нагадаємо: На Харківщині через ворожий обстріл селища Шевченкове загинула 38-річна жінка, ще дві людини отримали поранення.

Теми: війнаТимошенкожертвиУкраїна
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