У неділю через війну загинули 4 мирних українці
Понеділок, 21 листопада 2022, 10:35
За минулу добу російські окупанти вбили 4 і поранили 8 мирних українців.
Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram
Деталі: За даними ОП, жертви серед цивільного населення за неділю, 20 листопада:
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- Дніпропетровська область – 1 поранений;
- Донецька область – 3 поранених;
- Харківська область – 1 загиблий, 2 поранених;
- Херсонська область – 3 загиблих, 2 поранених.
Нагадаємо: На Харківщині через ворожий обстріл селища Шевченкове загинула 38-річна жінка, ще дві людини отримали поранення.