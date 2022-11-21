В воскресенье из-за войны погибли 4 мирных украинца
Понедельник, 21 ноября 2022, 10:35
За минувшие сутки российские оккупанты убили 4 и ранили 8 мирных украинцев.
Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Детали: По данным ОП, жертвы среди гражданского населения за воскресенье, 20 ноября:
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- Днепропетровская область – 1 раненый;
- Донецкая область – 3 раненых;
- Харьковская область – 1 погибший, 2 раненых;
- Херсонская область – 3 погибших, 2 раненых.
Напомним: На Харьковщине из-за вражеского обстрела поселка Шевченково погибла 38-летняя женщина, еще два человека получили ранения.