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В воскресенье из-за войны погибли 4 мирных украинца

"Украинская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 11:35
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За минувшие сутки российские оккупанты убили 4 и ранили 8 мирных украинцев.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: По данным ОП, жертвы среди гражданского населения за воскресенье, 20 ноября:

  • Днепропетровская область – 1 раненый;
  • Донецкая область – 3 раненых;
  • Харьковская область – 1 погибший, 2 раненых;
  • Херсонская область – 3 погибших, 2 раненых.

Напомним: На Харьковщине из-за вражеского обстрела поселка Шевченково погибла 38-летняя женщина, еще два человека получили ранения.

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Темы: войнаТимошенкожертвыУкраина
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