Росіяни знову обстрілюють Херсон: є влучання та поранені

Влада Херсону повідомляє про російський обстріл в обід 21 листопада, є поранені цивільні.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram

Пряма мова Соболевського: "У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі.

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Є поранені цивільні, медична допомога надається".

Деталі: У соцмережах повідомляють про загиблих, але наразі немає підтверджень.

Нагадаємо: За минулу добу російські загарбники обстріляли мікрорайони звільненого Херсона.