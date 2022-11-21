Росіяни знову обстрілюють Херсон: є влучання та поранені
Понеділок, 21 листопада 2022, 12:05
Влада Херсону повідомляє про російський обстріл в обід 21 листопада, є поранені цивільні.
Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram
Пряма мова Соболевського: "У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі.
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Є поранені цивільні, медична допомога надається".
Деталі: У соцмережах повідомляють про загиблих, але наразі немає підтверджень.
Нагадаємо: За минулу добу російські загарбники обстріляли мікрорайони звільненого Херсона.
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