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Россияне снова обстреливают Херсон: есть попадания и раненые

Роман ПетренкоПонедельник, 21 ноября 2022, 12:05
Россияне снова обстреливают Херсон: есть попадания и раненые
херсон, фото облсовета

Власти Херсона сообщают о российском обстреле в обед 21 ноября, есть раненые гражданские.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram

Прямая речь Соболевского: "У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре.

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Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается".

Детали: В соцсетях сообщают о погибших, но пока нет подтверждений.

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Темы: Херсонобстрел
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