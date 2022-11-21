Россияне снова обстреливают Херсон: есть попадания и раненые

Власти Херсона сообщают о российском обстреле в обед 21 ноября, есть раненые гражданские.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram

Прямая речь Соболевского: "У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре.

Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается".

Детали: В соцсетях сообщают о погибших, но пока нет подтверждений.