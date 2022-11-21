Россияне снова обстреливают Херсон: есть попадания и раненые
Понедельник, 21 ноября 2022, 12:05
Власти Херсона сообщают о российском обстреле в обед 21 ноября, есть раненые гражданские.
Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram
Прямая речь Соболевского: "У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре.
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Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается".
Детали: В соцсетях сообщают о погибших, но пока нет подтверждений.
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