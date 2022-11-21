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Окупанти створюють "нотаріуси", щоб "легалізувати" мародерство – ЦНС

"Українська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 12:54
Окупанти створюють нотаріуси, щоб легалізувати мародерство – ЦНС
РОСІЙСЬКІ окупанти, ілюстративне ФОТО GETTY IMAGES

Росіяни почали реєструвати на окупованих територіях "нотаріуси", які їм потрібні для "легалізації" мародерства чужого майна.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти завершили формування "нотаріальних округів" на тимчасово окупованих територіях. Округи сформували "згідно з законодавством РФ", і вже розпочато процес реєстрації "нотаріусів".

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Таким чином росіяни намагаються легалізувати оформлення та переоформлення майна. Тобто, за фактом – мародерство й грабіж чужого майна".

Деталі: У ЦНС зазначили, що завірені такими "нотаріусами" документи не будуть визнаватися в Україні та світі, а відтак не підтверджуватимуть право власності на майно.

Теми: окупаціяРосіямародерство
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