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Оккупанты создают "нотариусы", чтобы "легализовать" мародерство – ЦНС

"Украинская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 12:54
Оккупанты создают нотариусы, чтобы легализовать мародерство – ЦНС
РОССИЙСКИЕ оккупанты, иллюстративное ФОТО GETTY IMAGES

Россияне начали регистрировать на оккупированных территориях "нотариусы", которые им нужны для "легализации" мародерства чужого имущества.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты завершили формирование "нотариальных округов" на временно оккупированных территориях. Округа сформировали "согласно законодательству РФ", и уже начат процесс регистрации "нотариусов".

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Таким образом россияне пытаются легализовать оформление и переоформление имущества. То есть, по факту – мародерство и грабеж чужого имущества".

Детали: В ЦНС отметили, что заверенные такими "нотариусами" документы не будут признаваться в Украине и мире, а затем не будут подтверждать право собственности на имущество.

Темы: оккупацияРосcиямародерство
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