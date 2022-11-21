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РосЗМІ: Окупанти Луганщини арештували свого "міністра природи"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 листопада 2022, 13:25
РосЗМІ: Окупанти Луганщини арештували свого міністра природи
Юрій Дегтярьов, фото сепаратистів

Російські пропагандисти з посиланням на джерела повідомили про арешт так званого "міністра природних ресурсів та екологічної безпеки ЛНР" Юрія Дегтярьова.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Деталі: За даними співрозмовника інформагентства, чиновника підозрюють у махінаціях із лісом. Поки що його арештували на 2 місяці.

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Інших подробиць не повідомляється.

Що було раніше: У квітні за даними української розвідки, російська ФСБ арештувала очільника так званого "МВС ЛНР" Ігоря Корнета і запроторила до СІЗО.

Теми: Донбасвійна
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