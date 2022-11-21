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РосСМИ: Оккупанты Луганщины арестовали своего "министра природы"

Станислав ПогориловПонедельник, 21 ноября 2022, 14:25
Юрий Дегтярев, фото сепаратистов

Российские пропагандисты со ссылкой на источники сообщили об аресте так называемого "министра природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР" Юрия Дегтярева.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Детали: По данным собеседника информагентства, чиновника подозревают в махинациях с лесом. Пока его арестовали на 2 месяца.

Других подробностей не сообщается.

Что предшествовало: В апреле по данным украинской разведки, российская ФСБ арестовала главу так называемого "МВД ЛНР" Игоря Корнета и посадила в СИЗО.

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Темы: Донбассвойна
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