РосСМИ: Оккупанты Луганщины арестовали своего "министра природы"
Понедельник, 21 ноября 2022, 13:25
Российские пропагандисты со ссылкой на источники сообщили об аресте так называемого "министра природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР" Юрия Дегтярева.
Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"
Детали: По данным собеседника информагентства, чиновника подозревают в махинациях с лесом. Пока его арестовали на 2 месяца.
Реклама:
Других подробностей не сообщается.
Что предшествовало: В апреле по данным украинской разведки, российская ФСБ арестовала главу так называемого "МВД ЛНР" Игоря Корнета и посадила в СИЗО.