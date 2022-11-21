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Українські захисники спалили ворожий танк, який атакував їхні позиції

"Українська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 14:13
Українські захисники спалили ворожий танк, який атакував їхні позиції
Скріншот з відео Генштабу

Генштаб ЗСУ продемонстрував відео знищення російського танка, який намагався штурмувати позиції 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook

Дослівно: "Танк російських окупантів, що нахабно спробував атакувати позиції 30 ОМБр. Більше ніколи нікого не буде атакувати".

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Деталі: У Генштабі не уточнили дату і місце події.

Нагадаємо: Аналітики підрахували, що з початку повномасштабної війни Росія втратила щонайменше 8 044 одиниць військової техніки.

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Теми: війнаУкраїнаокупаціяармія
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