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Украинские защитники сожгли вражеский танк, который атаковал их позиции

"Украинская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 14:13
Украинские защитники сожгли вражеский танк, который атаковал их позиции
Скриншот из видео Генштаба

Генштаб ВСУ продемонстрировал видео уничтожения российского танка, который пытался штурмовать позиции 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook

Дословно: "Танк российских оккупантов, нагло попытался атаковать позиции 30 ОМБр. Больше никогда никого не будет атаковать".

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Детали: В Генштабе не уточнили дату и место происшествия.

Напомним: Аналитики подсчитали, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла не менее 8 044 единиц военной техники.

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Темы: войнаУкраинаоккупацияармия
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