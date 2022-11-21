Украинские защитники сожгли вражеский танк, который атаковал их позиции

Генштаб ВСУ продемонстрировал видео уничтожения российского танка, который пытался штурмовать позиции 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook

Дословно: "Танк российских оккупантов, нагло попытался атаковать позиции 30 ОМБр. Больше никогда никого не будет атаковать".

Детали: В Генштабе не уточнили дату и место происшествия.

Напомним: Аналитики подсчитали, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла не менее 8 044 единиц военной техники.