Парламентська асамблея НАТО визнала Росію терористичним режимом

Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом.

Відповідна резолюція була ухвалена на щорічній сесії в Мадриді, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми затвердимо резолюцію, яка закликає всіх союзників чітко визначити, що Російська Федерація та її чинний режим діє як терористична організація", - сказав перед голосуванням президент ПА НАТО Джеррі Конноллі.

Документ було ухвалено одноголосно.

Резолюція також закликає до заснування спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності цього режиму за жахливі воєнні злочини.

"Ми також закликаємо наші уряди до наступних кроків щодо вступу України в НАТО. Ми неодноразово наголошували, що не визнаємо жодних незаконних спроб Росії анексувати суверенні території України", - додав Конноллі.

Голова Постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв зазначив, що трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво РФ.

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"Прийняття цієї резолюції - це важливий політичний крок, який відображає настрої у західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн у прийнятті рішень", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Європейський парламент 23 листопада проведе голосування за резолюцію, в якій Росія буде визнана державою-спонсором тероризму.

Як відомо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

Низка парламентів європейських країн, серед яких Сенат Польщі та Палата депутатів Чехії, ухвалили рішення про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.