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Парламентская ассамблея НАТО признала Россию террористическим режимом

"Европейская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 15:48

Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом.

Соответствующая резолюция была принята на ежегодной сессии в Мадриде, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы утвердим резолюцию, которая призывает всех союзников четко определить, что Российская Федерация и ее действующий режим действуют как террористическая организация", - сказал перед голосованием президент ПА НАТО Джерри Коннолли.

Документ был принят единогласно.

Резолюция также призывает к учреждению специального трибунала для привлечения к ответственности этого режима за ужасные военные преступления.

"Мы также призываем наши правительства к следующим шагам по вступлению Украины в НАТО. Мы неоднократно подчеркивали, что не признаем никаких незаконных попыток России аннексировать суверенные территории Украины", - добавил Коннолли.

Председатель Постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев отметил, что трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство РФ.

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"Принятие этой резолюции - это важный политический шаг, который отражает настроения в западных парламентских кругах, а потому влияет на руководство стран в принятии решений", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, Европейский парламент 23 ноября проведет голосование за резолюцию, в которой Россия будет признана государством-спонсором терроризма.

Как известно, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом. ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.

Ряд парламентов европейских стран, среди которых Сенат Польши и Палата депутатов Чехии, приняли решение о признании властей Российской Федерации террористическим режимом.

Темы: НАТОРосcиятерроризм
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