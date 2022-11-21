Росіяни обмежують доступ МАГАТЕ на ЗАЕС після обстрілів

Російські окупанти на пропозицію генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі провести оцінку пошкоджень на Запорізькій АЕС відповіли, що можуть не допустити спостерігачів на певні об'єкти.

Джерело: Reuters, Енергоатом

Деталі: Зокрема, на пропозицію генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі провести оцінку пошкоджень на Запорізькій АЕС радник генерального директора "Росенергоатома" Ренат Карчаа в коментарі росЗМІ заявив: "Якщо вони захочуть перевірити об'єкт, який не має нічого спільного з ядерною безпекою, у доступі буде відмовлено".

При цьому "Енергоатом" зазначає, що Росія намагається звинуватити в обстрілах Україну: "Саме тоді, коли самі ж окупанти і їхні поплічники не допускають експертів Міжнародного агентства з атомної енергії до перевірки руйнувань, ховаючи таким чином свідчення своїх злочинів".

Посилаючись на інформацію, надану керівництвом ЗАЕС, група МАГАТЕ на місці події повідомила, що пошкоджена інфраструктура включає в себе будівлю для зберігання радіоактивних відходів, системи водойм-охолоджувачів, кабель до одного з реакторів, міст до іншого реактора і допоміжні будівлі.

Запорізька АЕС забезпечувала приблизно п'яту частину електроенергії в Україні.

На ній встановлено шість реакторів ВВЕР-1000 В-320 радянської конструкції з водяним охолодженням і водяним сповільнювачем, що містять уран 235.

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Реактори зупинені, але існує ризик перегріву ядерного палива в разі припинення подачі електроенергії в системи охолодження. Унаслідок обстрілів неодноразово обривалися лінії електропередач.

Що передувало: Вранці 20 листопада експерти МАГАТЕ повідомили, що в районі Запорізької АЕС прогриміло понад 10 вибухів – кілька будівель на території станції пошкоджені.

Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) 19 і 20 листопада у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) назвали одними з найбільш інтенсивних.