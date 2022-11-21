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Росіяни обмежують доступ МАГАТЕ на ЗАЕС після обстрілів

Альона Мазуренко Понеділок, 21 листопада 2022, 16:50
ЗАЕС. ФОТО GETTY IMAGES

Російські окупанти на пропозицію генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі провести оцінку пошкоджень на Запорізькій АЕС відповіли, що можуть не допустити спостерігачів на певні об'єкти.

Джерело: Reuters, Енергоатом

Деталі: Зокрема, на пропозицію генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі провести оцінку пошкоджень на Запорізькій АЕС радник генерального директора "Росенергоатома" Ренат Карчаа в коментарі росЗМІ заявив: "Якщо вони захочуть перевірити об'єкт, який не має нічого спільного з ядерною безпекою, у доступі буде відмовлено".

При цьому "Енергоатом" зазначає, що Росія намагається звинуватити в обстрілах Україну: "Саме тоді, коли самі ж окупанти і їхні поплічники не допускають експертів Міжнародного агентства з атомної енергії до перевірки руйнувань, ховаючи таким чином свідчення своїх злочинів".

Посилаючись на інформацію, надану керівництвом ЗАЕС, група МАГАТЕ на місці події повідомила, що пошкоджена інфраструктура включає в себе будівлю для зберігання радіоактивних відходів, системи водойм-охолоджувачів, кабель до одного з реакторів, міст до іншого реактора і допоміжні будівлі.

Запорізька АЕС забезпечувала приблизно п'яту частину електроенергії в Україні.

На ній встановлено шість реакторів ВВЕР-1000 В-320 радянської конструкції з водяним охолодженням і водяним сповільнювачем, що містять уран 235.

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Реактори зупинені, але існує ризик перегріву ядерного палива в разі припинення подачі електроенергії в системи охолодження. Унаслідок обстрілів неодноразово обривалися лінії електропередач.

Що передувало: Вранці 20 листопада експерти МАГАТЕ повідомили, що в районі Запорізької АЕС прогриміло понад 10 вибухів – кілька будівель на території станції пошкоджені.

Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) 19 і 20 листопада у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) назвали одними з найбільш інтенсивних.

Теми: ЗАЕСобстрілРосія
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