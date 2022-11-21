Россияне ограничивают доступ МАГАТЭ на ЗАЭС после обстрелов

Российские оккупанты на предложение генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провести оценку повреждений на Запорожской АЭС ответили, что могут не допустить наблюдателей на определенные объекты.

Источник: Reuters, Энергоатом

Детали: В частности, на предложение генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провести оценку повреждений на Запорожской АЭС советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в комментарии росСМИ заявил: "Если они захотят проверить объект, который не имеет ничего общего с ядерной безопасностью, в доступе будет отказано".

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При этом "Энергоатом" отмечает, что Россия пытается обвинить в обстрелах Украину: "Именно тогда, когда сами же оккупанты и их приспешники не допускают экспертов Международного агентства по атомной энергии к проверке разрушений, пряча таким образом свидетельства своих преступлений".

Ссылаясь на информацию, предоставленную руководством ЗАЭС, группа МАГАТЭ на месте происшествия сообщила, что поврежденная инфраструктура включает в себя здание для хранения радиоактивных отходов, системы водоемов-охладителей, кабель к одному из реакторов, мост к другому реактору и вспомогательные здания.

Запорожская АЭС обеспечивала примерно пятую часть электроэнергии в Украине.

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На ней установлено шесть реакторов ВВЭР-1000 В-320 советской конструкции с водяным охлаждением и водяным замедлителем, содержащих уран 235.

Реакторы остановлены, но существует риск перегрева ядерного топлива в случае прекращения подачи электроэнергии в системы охлаждения. В результате обстрелов неоднократно обрывались линии электропередач.

Что предшествовало: Утром 20 ноября эксперты МАГАТЭ сообщили, что в районе Запорожской АЭС прогремели более 10 взрывов – несколько зданий на территории станции повреждены.

Вражеские обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 и 20 ноября в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) назвали одними из самых интенсивных.