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Россияне ограничивают доступ МАГАТЭ на ЗАЭС после обстрелов

Алена МазуренкоПонедельник, 21 ноября 2022, 16:50
ФОТО GETTY IMAGES

Российские оккупанты на предложение генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провести оценку повреждений на Запорожской АЭС ответили, что могут не допустить наблюдателей на определенные объекты.

Источник: Reuters, Энергоатом

Детали: В частности, на предложение генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провести оценку повреждений на Запорожской АЭС советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в комментарии росСМИ заявил: "Если они захотят проверить объект, который не имеет ничего общего с ядерной безопасностью, в доступе будет отказано".

При этом "Энергоатом" отмечает, что Россия пытается обвинить в обстрелах Украину: "Именно тогда, когда сами же оккупанты и их приспешники не допускают экспертов Международного агентства по атомной энергии к проверке разрушений, пряча таким образом свидетельства своих преступлений".

Ссылаясь на информацию, предоставленную руководством ЗАЭС, группа МАГАТЭ на месте происшествия сообщила, что поврежденная инфраструктура включает в себя здание для хранения радиоактивных отходов, системы водоемов-охладителей, кабель к одному из реакторов, мост к другому реактору и вспомогательные здания.

Запорожская АЭС обеспечивала примерно пятую часть электроэнергии в Украине.

На ней установлено шесть реакторов ВВЭР-1000 В-320 советской конструкции с водяным охлаждением и водяным замедлителем, содержащих уран 235.

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Реакторы остановлены, но существует риск перегрева ядерного топлива в случае прекращения подачи электроэнергии в системы охлаждения. В результате обстрелов неоднократно обрывались линии электропередач.

Что предшествовало: Утром 20 ноября эксперты МАГАТЭ сообщили, что в районе Запорожской АЭС прогремели более 10 взрывов – несколько зданий на территории станции повреждены.

Вражеские обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 и 20 ноября в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) назвали одними из самых интенсивных.

Темы: ЗАЭСобстрелРосcия
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