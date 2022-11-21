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У Міноборони розповіли про найгарячіший напрямок фронту

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 листопада 2022, 18:08
ілюстративне фото ЗСУ

Найгарячішим напрямком на фронті наразі є Донецька область: ворог дещо знизив штурмову активність через погану погоду, але не ослаблює потужність обстрілів.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону 21 листопада

Пряма мова: "Після того, як був звільнений Херсон, це стало досить деморалізуючим фактором для російських бійців і суспільства РФ, відповідно вони шукають місце прикладення сили, щоби були принаймні тактичні новини, щоб цей дух підняти

Вони концентрують свої зусилля зараз на сході, і насамперед найгарячіша точка зараз - це Донецька область.

Їм заважає здійснювати атаки в тій кількості, як вони робили минулий тиждень, лише погана погода. Бо в другій половині минулого тижня на донецькому напрямку ЗСУ відбивали сотні атак на день.

Зараз через погоду трохи зменшилось (кількість спроб штурму –ред.), разом з тим не зменшилася кількість обстрілів: по всьому східному фронту майже 400 обстрілів за день (за найсвіжішими даними).

Деталі: Маляр зазначила, що окупанти не полишають мрії вийти на адміністративні кордони Донеччини, але ЗСУ дуже потужно відбивають всі атаки.

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"Ціна того, що ворог не просувається, - дуже висока", - додала заступниця міністра.

Теми: Міноборонивійна
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