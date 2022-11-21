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В Минобороны рассказали о самом горячем направлении фронта

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 ноября 2022, 18:08
иллюстративное фото ВСУ

Самым горячим направлением на фронте сейчас является Донецкая область: враг несколько снизил штурмовую активность из-за плохой погоды, но не ослабляет мощность обстрелов.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона 21 ноября

Прямая речь: "После того, как был освобожден Херсон, это стало довольно деморализующим фактором для российских бойцов и общества РФ, соответственно они ищут место приложения силы, чтобы были по крайней мере тактические новости, чтобы этот дух поднять.

Они концентрируют свои усилия сейчас на востоке, и прежде всего самая горячая точка сейчас - это Донецкая область.

Им мешает осуществлять атаки в том количестве, как они делали прошлую неделю, только плохая погода. Потому что во второй половине минувшей недели на донецком направлении ВСУ отражали сотни атак в день.

Сейчас из-за погоды немного уменьшилось (количество попыток штурма -ред.), вместе с тем не уменьшилось количество обстрелов: по всему восточному фронту почти 400 обстрелов в день (по самым свежим данным)".

Детали: Маляр отметила, что оккупанты не оставляют мечты выйти на административные границы Донецкой области, но ВСУ очень мощно отражают все атаки.

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"Цена того, что враг не продвигается, - очень высока", - добавила заместитель министра.

Темы: Миноборонывойна
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