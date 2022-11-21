Макрон подзвонив Зеленському через нові обстріли ЗАЕС росіянами

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським на тлі інформації про нові обстріли Запорізької атомної електростанції.

Про це він сказав під час виступу в Парижі на міжнародній конференції на підтримку Молдови, пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"З кожною військовою перемогою України, відвойовуванням Харківської області, а також поверненням Херсона, Росія реагує новими обстрілами найважливішої інфраструктури України", - сказав Макрон.

Французький президент у неділю провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі про ситуацію із Запорізькою електростанцією.

Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції 19 і 20 листопада у МАГАТЕ назвали одними з найбільш інтенсивних.

Зеленський під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО у понеділок заявив, що необхідно унеможливити терористичний задум Росії і забезпечити повний захист неба для України.

Нагадаємо, Рада керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, ухвалила третю резолюцію з початку повномасштабної війни в Україні, в якій закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.