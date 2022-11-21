Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон подзвонив Зеленському через нові обстріли ЗАЕС росіянами

"Європейська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 18:01

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським на тлі інформації про нові обстріли Запорізької атомної електростанції.

Про це він сказав під час виступу в Парижі на міжнародній конференції на підтримку Молдови, пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"З кожною військовою перемогою України, відвойовуванням Харківської області, а також поверненням Херсона, Росія реагує новими обстрілами найважливішої інфраструктури України", - сказав Макрон.

Реклама:

Французький президент у неділю провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі про ситуацію із Запорізькою електростанцією.

Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції 19 і 20 листопада у МАГАТЕ назвали одними з найбільш інтенсивних.

Зеленський під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО у понеділок заявив, що необхідно унеможливити терористичний задум Росії і забезпечити повний захист неба для України

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Рада керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, ухвалила третю резолюцію з початку повномасштабної війни в Україні, в якій закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.

Теми: МакронЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Макрон
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Зеленський попередив Макрона про провокації Росії на ЗАЕС
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: