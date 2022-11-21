Макрон позвонил Зеленскому из-за новых обстрелов ЗАЭС россиянами

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за сообщений о новых обстрелах Запорожской атомной электростанции.

Об этом он сказал во время выступления в Париже на международной конференции в поддержку Молдовы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"С каждой военной победой Украины, отвоевыванием Харьковской области, а также возвращением Херсона, Россия реагирует новыми обстрелами важнейших инфраструктур Украины", - сказал Макрон.

Французский президент в воскресенье провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о ситуации с Запорожской электростанцией.

Вражеские обстрелы Запорожской атомной электростанции 19 и 20 ноября в МАГАТЭ назвали одними из самых интенсивных.

Напомним, Зеленский во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в понедельник заявил, что необходимо исключить террористический замысел России и обеспечить полную защиту неба для Украины.