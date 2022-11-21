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Окупанти в Криму намагаються покращити показники мобілізації - Генштаб

"Українська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 19:19
Фото ілюстративне

В окупованому Криму так звані військові комісаріати почали видавати повістки під підпис для того, щоб покращити показники мобілізації.  

Джерело: повідомлення Генштабу

Деталі: У Генштабі вказують, що в Криму тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.

Дослівно: "Зокрема, в місті Сімферополь, 19 листопада поточного року, відбулась нарада за участі так званих керівників силових структур з представниками управління міста та головами селищних рад. Головним питанням цього збіговиська було невиконання визначених кількісних показників мобілізації.

З метою вирішення зазначеної проблеми, з 21 листопада 2022 року представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис".

Що цьому передувало:

  • Окупаційна "влада" захопленого росіянами Криму нещодавно наказала провести на півострові "фортифікаційні роботи для забезпечення безпеки кримчан".

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Теми: Криммобілізація
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