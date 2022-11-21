Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти в Криму намагаються покращити показники мобілізації - Генштаб

"Українська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 18:19
Окупанти в Криму намагаються покращити показники мобілізації - Генштаб
Фото ілюстративне

В окупованому Криму так звані військові комісаріати почали видавати повістки під підпис для того, щоб покращити показники мобілізації.  

Джерело: повідомлення Генштабу

Деталі: У Генштабі вказують, що в Криму тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.

Реклама:

Дослівно: "Зокрема, в місті Сімферополь, 19 листопада поточного року, відбулась нарада за участі так званих керівників силових структур з представниками управління міста та головами селищних рад. Головним питанням цього збіговиська було невиконання визначених кількісних показників мобілізації.

З метою вирішення зазначеної проблеми, з 21 листопада 2022 року представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Окупаційна "влада" захопленого росіянами Криму нещодавно наказала провести на півострові "фортифікаційні роботи для забезпечення безпеки кримчан".

Теми: Криммобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Крим
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: