Оккупанты в Крыму пытаются улучшить показатели мобилизации - Генштаб

В оккупированном Крыму так называемые военные комиссариаты начали выдавать повестки под подпись для того, чтобы улучшить показатели мобилизации.

Источник: сообщение Генштаба

Детали: В Генштабе указывают, что в Крыму продолжаются мероприятия скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск.

Дословно: "В частности, в городе Симферополь, 19 ноября текущего года, состоялось совещание с участием так называемых руководителей силовых структур с представителями управления города и председателями поселковых советов. Главным вопросом этого сборища было невыполнение определенных количественных показателей мобилизации.

С целью решения указанной проблемы, с 21 ноября 2022 года представители так называемых военных комиссариатов и полиции на указанной временно оккупированной территории начали вручение повесток под подпись".

Что этому предшествовало:

Оккупационные "власти" захваченного россиянами Крыма недавно приказали провести на полуострове "фортификационные работы для обеспечения безопасности крымчан".