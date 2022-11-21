Окупанти обстріляли Херсон, є "приліт" у квартиру - ОП
Понеділок, 21 листопада 2022, 20:36
Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, в результаті чого є постраждалі.
Джерело: повідомлення заступника керівника ОП Кирила Тимошенка
Дослівно: "Російські підлі терористи. Втекли із Херсона і почали обстрілювати мирних мешканців.
В Дніпровському районі міста зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі".
Деталі: Тимошенко додав, що на місці працюють рятувальники та екстрені служби.
Передісторія: Через обстріл Херсона й сусідньої Антонівки 21 листопада загинула одна людина, щонайменше четверо людей потрапили в лікарню.