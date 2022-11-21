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Окупанти обстріляли Херсон, є "приліт" у квартиру - ОП

"Українська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 19:36
Окупанти обстріляли Херсон, є приліт у квартиру - ОП
Фото: УП

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, в результаті чого є постраждалі.  

Джерело: повідомлення заступника керівника ОП Кирила Тимошенка

Дослівно: "Російські підлі терористи. Втекли із Херсона і почали обстрілювати мирних мешканців.

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В Дніпровському районі міста зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі".

Деталі: Тимошенко додав, що на місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Передісторія: Через обстріл Херсона й сусідньої Антонівки 21 листопада загинула одна людина, щонайменше четверо людей потрапили в лікарню.  

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Теми: Херсонвійна
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