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Обстріл Херсона: одна людина померла, також є поранені

Олена РощінаПонеділок, 21 листопада 2022, 16:19
Обстріл Херсона: одна людина померла, також є поранені
Херсон після звільнення, фото Дмитра Ларіна, УП

Через обстріл Херсона й сусідньої Антонівки 21 листопада загинула одна людина, щонайменше четверо людей потрапили в лікарню.  

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова: "Внаслідок обстрілів російськими терористами Херсону до обласної лікарні доставили 4 особи, які отримали травми. Під час госпіталізації, на жаль, 1 людина померла. 

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Також внаслідок здійснення обстрілів с. Антонівка постраждала жінка, яку також доставили до Херсонської обласної лікарні".

Цьому передувало: Після деокупації Херсона українськими захисниками російська армія обстрілює обласний центр, зокрема від обстрілу в обід 21 листопада постраждали цивільні.

Теми: ХерсонХерсонська областьвійна
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