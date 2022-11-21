Обстріл Херсона: одна людина померла, також є поранені

Через обстріл Херсона й сусідньої Антонівки 21 листопада загинула одна людина, щонайменше четверо людей потрапили в лікарню.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова: "Внаслідок обстрілів російськими терористами Херсону до обласної лікарні доставили 4 особи, які отримали травми. Під час госпіталізації, на жаль, 1 людина померла.

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Також внаслідок здійснення обстрілів с. Антонівка постраждала жінка, яку також доставили до Херсонської обласної лікарні".

Цьому передувало: Після деокупації Херсона українськими захисниками російська армія обстрілює обласний центр, зокрема від обстрілу в обід 21 листопада постраждали цивільні.