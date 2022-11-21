Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты обстреляли Херсон, есть "прилет" в квартиру - ОП

"Украинская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 20:36
Фото: УП

Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего есть пострадавшие. 

Источник: сообщение заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко

Дословно: "Российские подлые террористы. Сбежали из Херсона и начали обстреливать мирных жителей.

В Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие".

Детали: Тимошенко добавил, что на месте работают спасатели и экстренные службы.

Предыстория: Из-за обстрела Херсона и соседней Антоновки 21 ноября погиб один человек, по меньшей мере четыре человека попали в больницу.  

Темы: Херсонвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Кремль провел закрытый опрос и обнаружил, что россияне принципиально устали от войны - СМИ

Перестрелка при сдаче в плен: в Украине открыли производство за вероломство россиян

Академик РФ упрекнул украинцев, что они не могут без туалетной бумаги и хамона

Умер Герой Украины и сын командующего УПА Юрий Шухевич

НАБУ расследует хищения на системе, которую Минобороны готовится передать ВСУ - нардеп

фотоСБУ пришла с обысками в энергокомпанию VS Energy Гинера, Бабакова и Воеводина

Все новости...
Херсон
Выжженная земля: как бизнес возвращается на Херсонщину и кто еще в оккупации
Обстрел Херсона: один человек умер, также есть раненые
Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон" – Подоляк
Последние новости
19:05
Шольц: надо быть готовыми к эскалации войны в Украине
19:03
Иран и Украина провели встречу по беспилотникам, которые Тегеран отправляет России
18:53
ЕС будет признавать украинские электронные подписи
18:48
В Дебальцево прибыли "вагнеровцы" и "кадыровцы" – сводка Генштаба
18:44
Украина получила 60 миллионов долларов льготного кредита от Всемирного банка
18:42
Боевики обещают бесплатное обучение студентам, которые виживут на войне
18:29
Медведчука и Марченко заметили в оккупированном Крыму
18:22
Киевляне просят назвать одну из улиц именем погибшего на войне краеведа Сергея Миронова
18:21
Эрдоган намекнул на наземную операцию в Сирии "в скором времени"
18:19
Призывы к массовому выезду за границу из-за проблем с электричеством сейчас неуместны – "Укрэнерго"
Все новости...