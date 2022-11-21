Оккупанты обстреляли Херсон, есть "прилет" в квартиру - ОП

Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего есть пострадавшие.

Источник: сообщение заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко

Дословно: "Российские подлые террористы. Сбежали из Херсона и начали обстреливать мирных жителей.

В Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие".

Детали: Тимошенко добавил, что на месте работают спасатели и экстренные службы.

Предыстория: Из-за обстрела Херсона и соседней Антоновки 21 ноября погиб один человек, по меньшей мере четыре человека попали в больницу.