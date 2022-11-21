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Оккупанты обстреляли Херсон, есть "прилет" в квартиру - ОП

"Украинская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 19:36
Оккупанты обстреляли Херсон, есть прилет в квартиру - ОП
Фото: УП

Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего есть пострадавшие. 

Источник: сообщение заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко

Дословно: "Российские подлые террористы. Сбежали из Херсона и начали обстреливать мирных жителей.

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В Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие".

Детали: Тимошенко добавил, что на месте работают спасатели и экстренные службы.

Предыстория: Из-за обстрела Херсона и соседней Антоновки 21 ноября погиб один человек, по меньшей мере четыре человека попали в больницу.  

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Темы: Херсонвойна
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