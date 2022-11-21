Зеленський каже, що йде робота щодо припису МАГАТЕ, щоб Росія забралася з ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський розповів, що обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном захист енергетичних об’єктів України і, зокрема, демілітаризацію Запорізької атомної станції.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Говорив сьогодні з Президентом Франції Еммануелем Макроном фактично про реалізацію одразу кількох пунктів нашої формули миру. А саме – про радіаційну безпеку та ситуацію на Запорізькій атомній станції, а також про енергетичну безпеку України та Європи.

Працюємо для того, щоб забезпечити виконання припису МАГАТЕ щодо припинення будь-якої ворожої активності проти українських атомних об’єктів".

Деталі: Зеленський додав, що надзвичайно важливою є демілітаризація Запорізької атомної станції, а Росія повинна забрати звідти всіх своїх бойовиків і припинити обстріли станції. Макрон, за словами Зеленського, готовий підтримати захист українських енергетичних об’єктів.

Зеленський також розповів, що Франція готова проявити лідерство під час конференції щодо відбудови України та реалізації Fast Recovery Plan.

Передісторія: 17 листопада Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що складається з 35 країн, ухвалила третю резолюцію з початку повномасштабної війни в Україні, в якій закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.