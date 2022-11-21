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Зеленский говорит, что идет работа, чтобы Россия убралась с ЗАЭС

"Украинская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 21:44
Зеленский говорит, что идет работа, чтобы Россия убралась с ЗАЭС
Фото иллюстративное

Президент Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном защиту энергетических объектов Украины и, в частности, демилитаризацию Запорожской атомной станции.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Говорил сегодня с Президентом Франции Эммануэлем Макроном фактически о реализации сразу нескольких пунктов нашей формулы мира. А именно - о радиационной безопасности и ситуации на Запорожской атомной станции, а также об энергетической безопасности Украины и Европы.

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Работаем для того, чтобы обеспечить выполнение предписания МАГАТЭ о прекращении любой враждебной активности против украинских атомных объектов".

Детали: Зеленский добавил, что чрезвычайно важна демилитаризация Запорожской атомной станции, а Россия должна забрать оттуда всех своих боевиков и прекратить обстрелы станции. Макрон, по словам Зеленского, готов поддержать защиту украинских энергетических объектов.

Зеленский также рассказал, что Франция готова проявить лидерство во время конференции по восстановлению Украины и реализации Fast Recovery Plan.

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Предыстория: 17 ноября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, принял третью резолюцию с начала полномасштабной войны в Украине, в которой призвал Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

Темы: Росcиявойна
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