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Херсонщина: окупанти перетворили базу відпочинку на катівню – штаб

Ольга Глущенко Вівторок, 22 листопада 2022, 06:26
Херсонщина: окупанти перетворили базу відпочинку на катівню – штаб
ілюстративне фото пансіонату у Стрілковому, wikipedia

У селі Стрілкове Херсонської області російські загарбники на території бази відпочинку облаштували катівню, в якій піддають тортурам українців.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни російські окупаційні війська, зокрема у населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині, на території бази відпочинку облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України".

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Нагадаємо: У звільненому від росіян Херсоні правоохоронці виявили нові катівні – всього відомо про щонайменше чотири місця утримання українців, які окупанти облаштували у ізоляторі тимчасового тримання, СІЗО та райвідділку поліції.

Теми: Херсонська областьокупаціяРосіявійна
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