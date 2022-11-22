Херсонщина: окупанти перетворили базу відпочинку на катівню – штаб

У селі Стрілкове Херсонської області російські загарбники на території бази відпочинку облаштували катівню, в якій піддають тортурам українців.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни російські окупаційні війська, зокрема у населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині, на території бази відпочинку облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України".

Нагадаємо: У звільненому від росіян Херсоні правоохоронці виявили нові катівні – всього відомо про щонайменше чотири місця утримання українців, які окупанти облаштували у ізоляторі тимчасового тримання, СІЗО та райвідділку поліції.