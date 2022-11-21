Кийки і лампа розжарювання: у Херсоні знайшли нові катівні росіян

У звільненому від росіян Херсоні правоохоронці виявили нові катівні – всього відомо про щонайменше чотири місця утримання українців, які окупанти облаштували у ізоляторі тимчасового тримання, СІЗО та райвідділку поліції.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, під час окупації Херсона російські військові і представники спецслужб Росії у захоплених будівлях Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції облаштували псевдоправоохоронні органи.

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Правоохоронці виявили так звані посвідчення представників окупаційної поліції, графіки чергувань, розклеєні позначки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск". Вилучено частини резинових кийків, дерев’яну биту, апарат, яким окупанти катували мирних мешканців струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін.

За інформацією прокуратури, у камерах та підвалах відносно людей застосовувалися різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство. Під час проведення слідчих дій з потерпілим у підвалі однієї з офісних будівель, де окупанти також влаштували катівню, правоохоронці виявили частину металопластикової труби, кайданки та інші речі.

Слідство встановлює всіх потерпілих та місця розташування інших катівень. Триває досудове розслідування в рамках кримінальної справи за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Передісторія:

13 листопада у МВС повідомили, що на звільненій території Херсонщини виявлено катівні окупантів, зокрема у відділках поліції.

16 листопада СБУ повідомила, що під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні виявили катівню, де російські окупанти допитували та катували проукраїнськи налаштованих херсонців.

Що цьому передувало: