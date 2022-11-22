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Херсонщина: оккупанты превратили базу отдыха в пыточную – штаб

Ольга ГлущенкоВторник, 22 ноября 2022, 07:26
иллюстративное фото пансионата в Стрелковом, wikipedia

В селе Стрелковое Херсонской области российские захватчики на территории базы отдыха обустроили пыточную, в котором подвергают пыткам украинцев.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны российские оккупационные войска, в частности в населенном пункте Стрелковое Генического района Херсонской области, на территории базы отдыха обустроили пыточную, где удерживают и подвергают пыткам граждан Украины".

Напомним: В освобожденном от россиян Херсоне правоохранители нашли новые пыточные – всего известно о как минимум четырех местах содержания украинцев, которые оккупанты обустроили в изоляторе временного содержания, СИЗО и райотделе полиции.

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Темы: Херсонская областьоккупацияРосcиявойна
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