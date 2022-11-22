У понеділок жертвами російської агресії стали 8 мирних українців

За минулу добу окупанти вбили 8 і поранили 16 мирних українців.

Джерело: заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram

Деталі: Жертви серед цивільного населення за понеділок, 21 листопада:

Донецька область – 4 загиблих, 4 поранених;

Харківська область – 1 загиблий (на міні), 2 поранених;

Херсонська область – 3 загиблих, 10 поранених.

Що цьому передувало: Через обстріл Херсона й сусідньої Антонівки 21 листопада загинула одна людина, щонайменше четверо людей потрапили в лікарню.