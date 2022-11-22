У понеділок жертвами російської агресії стали 8 мирних українців
Вівторок, 22 листопада 2022, 10:49
За минулу добу окупанти вбили 8 і поранили 16 мирних українців.
Джерело: заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram
Деталі: Жертви серед цивільного населення за понеділок, 21 листопада:
- Донецька область – 4 загиблих, 4 поранених;
- Харківська область – 1 загиблий (на міні), 2 поранених;
- Херсонська область – 3 загиблих, 10 поранених.
Що цьому передувало: Через обстріл Херсона й сусідньої Антонівки 21 листопада загинула одна людина, щонайменше четверо людей потрапили в лікарню.
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