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У понеділок жертвами російської агресії стали 8 мирних українців

"Українська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 09:49
У понеділок жертвами російської агресії стали 8 мирних українців
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За минулу добу окупанти вбили 8 і поранили 16 мирних українців.

Джерело: заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram

Деталі: Жертви серед цивільного населення за понеділок, 21 листопада:

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  • Донецька область – 4 загиблих, 4 поранених;
  • Харківська область – 1 загиблий (на міні), 2 поранених;
  • Херсонська область – 3 загиблих, 10 поранених.

Що цьому передувало: Через обстріл Херсона й сусідньої Антонівки 21 листопада загинула одна людина, щонайменше четверо людей потрапили в лікарню.  

Теми: жертвивійнаУкраїна
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