В понедельник жертвами российской агрессии стали 8 мирных украинцев

За минувшие сутки оккупанты убили 8 и ранили 16 мирных украинцев.

Источник: заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: Жертвы среди гражданского населения за понедельник, 21 ноября:

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Донецкая область – 4 погибших, 4 раненых;

Харьковская область – 1 погибший (на мине), 2 раненых;

Херсонская область – 3 погибших, 10 раненых.

Что этому предшествовало: Из-за обстрела Херсона и соседней Антоновки 21 ноября погиб один человек, по меньшей мере четыре человека попали в больницу.