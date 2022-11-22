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В понедельник жертвами российской агрессии стали 8 мирных украинцев

"Украинская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 10:49
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За минувшие сутки оккупанты убили 8 и ранили 16 мирных украинцев.

Источник: заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: Жертвы среди гражданского населения за понедельник, 21 ноября:

  • Донецкая область – 4 погибших, 4 раненых;
  • Харьковская область – 1 погибший (на мине), 2 раненых;
  • Херсонская область – 3 погибших, 10 раненых.

Что этому предшествовало: Из-за обстрела Херсона и соседней Антоновки 21 ноября погиб один человек, по меньшей мере четыре человека попали в больницу

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Темы: жертвывойнаУкраина
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