В понедельник жертвами российской агрессии стали 8 мирных украинцев
Вторник, 22 ноября 2022, 09:49
За минувшие сутки оккупанты убили 8 и ранили 16 мирных украинцев.
Источник: заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram
Детали: Жертвы среди гражданского населения за понедельник, 21 ноября:
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- Донецкая область – 4 погибших, 4 раненых;
- Харьковская область – 1 погибший (на мине), 2 раненых;
- Херсонская область – 3 погибших, 10 раненых.
Что этому предшествовало: Из-за обстрела Херсона и соседней Антоновки 21 ноября погиб один человек, по меньшей мере четыре человека попали в больницу.