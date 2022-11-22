Крім Лаври СБУ завітала до церковників УПЦ МП на Рівненщині: шукають ДРГ і зброю

Служба безпеки України проводить безпекові заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП на Рівненщині.

Джерело: управління СБУ в Рівненській області

Деталі: Вказано, що так само як і в Києві, ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією - в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

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Мотивацією правоохоронців є недопущення використання релігійних громад в якості осередку "русского міра".

Крім цього спецслужба перевіряє, чи не переховують монастирі диверсійно-розвідувальні групи, іноземних громадян і чи не використовуються для зберігання зброї.

Метою є убезпечення населення від провокацій і терористичних актів, наголошують в СБУ.

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Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Наголошується, що в своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Нагадаємо: 22 листопада стало відомо, що Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври в Києві.