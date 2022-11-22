Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Крім Лаври СБУ завітала до церковників УПЦ МП на Рівненщині: шукають ДРГ і зброю

Валентина РоманенкоВівторок, 22 листопада 2022, 11:17
фото СБУ

Служба безпеки України проводить безпекові заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП на Рівненщині.

Джерело: управління СБУ в Рівненській області

Деталі: Вказано, що так само як і в Києві, ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією - в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

 

Мотивацією правоохоронців є недопущення використання релігійних громад в якості осередку "русского міра".

Крім цього спецслужба перевіряє, чи не переховують монастирі диверсійно-розвідувальні групи, іноземних громадян і чи не використовуються для зберігання зброї.

 

Метою є убезпечення населення від провокацій і терористичних актів, наголошують в СБУ.

 

Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

ВІДЕО ДНЯ

Наголошується, що в своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Нагадаємо: 22 листопада стало відомо, що Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври в Києві.

Теми: СБУРівненська областьцерква
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоСБУ оглянула 350 споруд УПЦ МП: знайшли підозрілих росіян, гроші і літературу для промивання мізків

фото Окупанти вранці обстріляли Куп’янськ: загинули 2 людей

фотоРосіяни вдарили ракетами по пологовому відділенні на Запоріжжі, загинуло немовля – ОВА

ЦРУ шукає для співпраці росіян, незадоволених війною в Україні – WSJ

відеоДень ЧС-22: Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії, Франція розгромила Австралію

мапаНа випадок тривалої відсутності електрики підготовлено тисячі "Пунктів незламності" – Зеленський

Усі новини...
СБУ
До Києво-Печерської Лаври прийшли СБУ, поліція і Нацгвардія
СБУ накопала докази на інформатора Гіркіна-Стрєлкова
На Київщині затримали бойовика, який захоплював будівлю управління СБУ в Луганську
Останні новини
09:58
"Фанерний маршал", "Армагеддон" та "Сирійський м'ясник". Хто керує російською армією у війні з Україною
09:53
В Єрусалимі пролунали два вибухи на зупинках, є загиблий і поранені
09:32
фото, відеоСБУ оглянула 350 споруд УПЦ МП: знайшли підозрілих росіян, гроші і літературу для промивання мізків
09:29
Росія втратила в війні ще 410 військових, найбільше – на трьох напрямках
09:12
У середу по всій Україні працюють графіки відключення світла
09:04
В ЄС досягли згоди про безвіз з Косово з 1 січня 2024 року
08:54
фото Окупанти вранці обстріляли Куп’янськ: загинули 2 людей
08:42
У Фінській затоці та Архіпелаговому морі стартували найбільші навчання ВМС Фінляндії
08:31
Загарбники готуються підняти плату за комуналку на окупованій Луганщині – ОВА
08:17
Президент Хорватії заблокував навчання українських військових в рамках місії ЄС
Усі новини...