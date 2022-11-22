Кроме Лавры СБУ пришла к церковникам УПЦ МП в Ровенской области: ищут ДРГ и оружие
Служба безопасности Украины проводит мероприятия по безопасности на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП на Ровенщине.
Источник: управление СБУ в Ровенской области
Детали: Указано, что так же как и в Киеве, эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией - в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
Мотивацией правоохранителей является недопущение использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира".
Кроме этого спецслужба проверяет, не укрывают ли монастыри диверсионно-разведывательные группы, иностранных граждан и не используются ли для хранения оружия.
Целью является обеспечение безопасности населения от провокаций и террористических актов, отмечают в СБУ.
Все действия происходят в рамках действующего законодательства.
Отмечается, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.
Напомним: 22 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.