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Кроме Лавры СБУ пришла к церковникам УПЦ МП в Ровенской области: ищут ДРГ и оружие

Валентина РоманенкоВторник, 22 ноября 2022, 11:17
фото СБУ

Служба безопасности Украины проводит мероприятия по безопасности на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП на Ровенщине.

Источник: управление СБУ в Ровенской области

Детали: Указано, что так же как и в Киеве, эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией - в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

 

Мотивацией правоохранителей является недопущение использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира".

Кроме этого спецслужба проверяет, не укрывают ли монастыри диверсионно-разведывательные группы, иностранных граждан и не используются ли для хранения оружия.

 

Целью является обеспечение безопасности населения от провокаций и террористических актов, отмечают в СБУ.

 

Все действия происходят в рамках действующего законодательства.

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Отмечается, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.

Напомним: 22 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.

Темы: СБУРовенская областьцерковь
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