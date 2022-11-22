До Києво-Печерської Лаври прийшли СБУ, поліція і Нацгвардія
Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.
Тож вказані заходи проводяться для:
- недопущення використання Лаври як осередку "русского мира";
- перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".
Деталі: Пояснюється, що за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
- проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
Спецслужба наголошує, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.
Окремо підкреслено, що в своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
Передісторія:
- На території Києво-Печерської Лаври молилися за Росію. Голова СБУ Василь Малюк заявив, що матеріали вже вивчає Служба безпеки.
- Згодом українська спецслужба відкрила кримінальне провадження через російську пропаганду, яка звучала на території Києво-Печерської Лаври.