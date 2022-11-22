До Києво-Печерської Лаври прийшли СБУ, поліція і Нацгвардія

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

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Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

Тож вказані заходи проводяться для:

- недопущення використання Лаври як осередку "русского мира";

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- перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".

Деталі: Пояснюється, що за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

- проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;

- здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Спецслужба наголошує, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Окремо підкреслено, що в своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Передісторія: