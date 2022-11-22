Окупанти влучили у пункт видачі гуманітарної допомоги в Оріхові, загинув соцпрацівник – Запорізька ОВА

Окупанти влучили у пункт видачі гуманітарної допомоги в місті Оріхів Запорізької області, в результаті чого загинув соціальний працівник.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Прямо зараз російські нелюді обстрілюють місто Оріхів. В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення".

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Деталі: За словами Старуха, значної кількості жертв уникли завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли не створюються черги, а поруч знаходяться обладнані укриття.

Що було раніше: За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області у районі населених пунктів Дорожнянка, Червоне, Малинівка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське, Приморське, Степногірськ, Новотроїцьке, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Полтавка, Новоандріївка, Преображенка, Ольгівське, Комишуваха, Гуляйполе, Кам'янське.

Надійшло 58 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Детальна інформація про наслідки уточнюється.