Оккупанты попали в пункт выдачи гуманитарной помощи в Орехове, погиб соцработник - Запорожская ОВА

Оккупанты попали в пункт выдачи гуманитарной помощи в городе Орехов Запорожской области, в результате чего погиб социальный работник.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Прямо сейчас российские нелюди обстреливают город Орехов. В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы, погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения".

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Детали: По словам Старуха, значительного количества жертв избежали благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, когда не создаются очереди, а рядом находятся оборудованные укрытия.

Что предшествовало: За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Запорожской области в районе населенных пунктов Дорожнянка, Красное, Малиновка, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Приморское, Степногорск, Новотроицкое, Железнодорожное, Малая Токмачка, Щербаки, Полтавка, Новоандреевка, Преображенка, Ольговское, Камышеваха, Гуляйполе, Каменское.

Поступило 58 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф. Подробная информация о последствиях уточняется.