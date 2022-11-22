Для повної деокупації Миколаївщини лишилося звільнити 3 населені пункти на Кінбурнській косі – Кім

Для повної деокупації Миколаївської області залишилося звільнити три населені пункти, які знаходяться на Кінбурнській косі.

Джерело: відеозвернення голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма у Telegram

Пряма мова: "У нас залишилося (звільнити – УП) три населені пункти на Кінбурнській косі для того, щоби ми юридично вийшли з воюючої області".

Що цьому передувало: 21 листопада начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що наразі на Кінбурнській косі триває військова операція в режимі тиші, але шторм в морі сприяє звільненню цієї території.