Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Для повної деокупації Миколаївщини лишилося звільнити 3 населені пункти на Кінбурнській косі – Кім

"Українська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 11:07
Для повної деокупації Миколаївщини лишилося звільнити 3 населені пункти на Кінбурнській косі – Кім
ВІТАЛІЙ КІМ, ФОТО з FACEBOOK

Для повної деокупації Миколаївської області залишилося звільнити три населені пункти, які знаходяться на Кінбурнській косі.

Джерело: відеозвернення голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма у Telegram

Пряма мова: "У нас залишилося (звільнити – УП) три населені пункти на Кінбурнській косі для того, щоби ми юридично вийшли з воюючої області".

Реклама:

Що цьому передувало: 21 листопада начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що наразі на Кінбурнській косі триває військова операція в режимі тиші, але шторм в морі сприяє звільненню цієї території. 

Теми: війнадеокупаціяМиколаївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
війна
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: