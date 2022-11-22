Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Для полной деоккупации Николаевщины осталось освободить 3 населенных пункта на Кинбурнской косе – Ким

"Украинская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 12:07
ВИТАЛИЙ КИМ, ФОТО с FACEBOOK

Для полной деоккупации Николаевской области осталось освободить три населенных пункта, которые находятся на Кинбурнской косе.

Источник: видеообращение председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в Telegram

Прямая речь: "У нас осталось (освободить – УП) три населенных пункта на Кинбурнской косе для того, чтобы мы юридически вышли из воюющей области".

Что этому предшествовало: 21 ноября начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что сейчас на Кинбурнской косе продолжается военная операция в режиме тишины, но шторм в море способствует освобождению этой территории. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнадеоккупацияНиколаевская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Британия впервые передает Украине вертолеты Sea King

Джонсон: В Париже до последнего не верили в войну, Берлин хотел быстрого поражения Украины

фото, видеоСБУ нашла у УПЦ МП подозрительных россиян, наличные и литературу для промывки мозгов

фотоОккупанты утром обстреляли Купянск: погибли 2 человека

Кремль готовит нападение под чужим флагом на Белгородскую область – ISW

фотоРоссияне ударили ракетами по родильному отделению на Запорожье, погиб младенец – ОВА

Все новости...
война
Ракетный потенциал РФ исчерпывается: осталось на 3 массированные атаки - источники
Зеленский собирал Ставку: обсудили защиту энергетики и работу инфраструктуры зимой
Перед встречей G20 Путину предложили рамку "мирного соглашения" - источники
Последние новости
10:48
Оккупанты превратили в казармы школы в Запорожской области – Сопротивление
10:48
На Николаевщине объявили охоту на корректировщиков огня: дают по $100 за информацию
10:43
С началом морозов: Гайдай анонсирует позитивные новости от ВСУ на Луганщине
10:33
Нефть дорожает: падение запасов в США перевешивает опасения относительно спроса в Китае
10:29
Британия впервые передает Украине вертолеты Sea King
10:27
Из-за количества отказов: в РФ ищут альтернативу платежной системе "МИР" 
10:25
Джонсон: В Париже до последнего не верили в войну, Берлин хотел быстрого поражения Украины
10:14
Британская разведка: РФ почти исчерпала запасы иранских дронов, целит в энергетику и медучреждения
09:58
"Фанерный маршал", "Армагеддон" и "Сирийский мясник". Кто руководит русской армией в войне с Украиной
09:53
В Иерусалиме прогремели два взрыва на остановках, есть погибший и раненые
Все новости...