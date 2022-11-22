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Для полной деоккупации Николаевщины осталось освободить 3 населенных пункта на Кинбурнской косе – Ким

"Украинская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 11:07
Для полной деоккупации Николаевщины осталось освободить 3 населенных пункта на Кинбурнской косе – Ким
ВИТАЛИЙ КИМ, ФОТО с FACEBOOK

Для полной деоккупации Николаевской области осталось освободить три населенных пункта, которые находятся на Кинбурнской косе.

Источник: видеообращение председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в Telegram

Прямая речь: "У нас осталось (освободить – УП) три населенных пункта на Кинбурнской косе для того, чтобы мы юридически вышли из воюющей области".

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Что этому предшествовало: 21 ноября начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что сейчас на Кинбурнской косе продолжается военная операция в режиме тишины, но шторм в море способствует освобождению этой территории. 

Темы: войнадеоккупацияНиколаевская область
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