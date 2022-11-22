Ракетний потенціал РФ вичерпується: залишилось на 3 масовані атаки – джерела

Після останнього ракетного удару по Україні ракетного потенціалу Росії вистачить не більше ніж ще на 3 масовані атаки, стверджують високопоставлені джерела у силовому блоці.

Джерело: Публікація УП "Мир під ракетним обстрілом. Як Росія намагається схилити Україну до переговорів", міністр оборони Олексій Резніков у Twitter

Дослівно: "Як переконують "УП" високопоставлені джерела у силовому блоці, станом на середину листопада ракетного потенціалу РФ вистачало ще максимум на три масовані атаки, подібних до 15 листопада".

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Деталі: Водночас, зазначається в публікації, українським силам ППО уже зараз вдається збивати приблизно 70% ракет та іранських дронів-камікадзе.

При цьому для того, щоб відновити свій ракетний запас, Росії потрібно від 14 до 16 місяців.

Зараз Росія витрачає залишки стратегічних ракетних запасів, швидко відновити які власним виробництвом не здатна. "Російська армія уже вимушена діставати ракети з ядерних запасів, просто скручуючи ядерні боєголовки", - стверджують автори публікації.

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Про проблеми Росії з ракетним потенціалом говорить і те, що вже кілька тижнів Росія шукає можливості для постачання іранських балістичних ракет і більшого числа безпілотників. "Якби Москва могла оперативно поновлювати запас ракет, то не шукала б імпорту", - говориться у публікації.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив дані використання російськими загарбниками ракет різних типів.

Пряма мова Резнікова: "Чотири вороги російського ракетного арсеналу: блискучі українські сили ППО; недолугі російські ракетні війська; санкції; час. Демілітаризуймо терористичну державу, щоб жити в мирі!"

Більше деталей: Відповідно до інфографіки, на озброєнні Росії залишилось 119 ракет "Іскандер", або 13%, 347 протикорабельних ракет "3M-55 Onyx", або 74%, 6 980 ракет "С-300", або 87%, 229 ракет "Калібр", або 37% і т.ін.

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Знати більше: Мир під ракетним обстрілом. Як Росія намагається схилити Україну до переговорів