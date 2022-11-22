Ракетный потенциал РФ исчерпывается: осталось на 3 массированные атаки - источники

После последнего ракетного удара по Украине ракетного потенциала России хватит не более чем еще на 3 массированные атаки, утверждают высокопоставленные источники в силовом блоке.

Источник: Публикация УП "Мир под ракетным обстрелом. Как Россия пытается склонить Украину к переговорам", министр обороны Алексей Резников в Twitter

Дословно: "Как убеждают "УП" высокопоставленные источники в силовом блоке, по состоянию на середину ноября ракетного потенциала РФ хватало еще максимум на три массированные атаки, подобных 15 ноября".

Детали: В то же время, отмечается в публикации, украинским силам ПВО уже сейчас удается сбивать примерно 70% ракет и иранских дронов-камикадзе.

При этом для того, чтобы восстановить свой ракетный запас, России нужно от 14 до 16 месяцев.

Сейчас Россия тратит остатки стратегических ракетных запасов, быстро восстановить которые собственным производством не способна. "Российская армия уже вынуждена доставать ракеты из ядерных запасов, просто скручивая ядерные боеголовки", - утверждают авторы публикации.

О проблемах России с ракетным потенциалом говорит и то, что уже несколько недель Россия ищет возможности для поставки иранских баллистических ракет и большего числа беспилотников. "Если бы Москва могла оперативно обновлять запас ракет, то не искала бы импорта", - говорится в публикации.

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В то же время министр обороны Алексей Резников обнародовал данные использования российскими захватчиками ракет различных типов.

Прямая речь Резникова: "Четыре врага российского ракетного арсенала: блестящие украинские силы ПВО; нелепые российские ракетные войска; санкции; время. Давайте демилитаризуем террористическое государство, чтобы жить в мире!"

Больше деталей: Согласно инфографике, на вооружении России осталось 119 ракет "Искандер", или 13%, 347 противокорабельных ракет "3M-55 Onyx", или 74%, 6 980 ракет "С-300", или 87%, 229 ракет "Калибр", или 37% и т.д.

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Узнать больше: Мир под ракетным обстрелом. Как Россия пытается склонить Украину к переговорам