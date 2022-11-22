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Тренуються на кульках: Мобілізованих в Росії почали готувати страйкболісти

"Українська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 13:33
Фото ілюстративне

У Самарській області Росії бойову підготовку мобілізованих делегували місцевій федерації страйкболу.

Джерело: російське видання "Медіазона"

Деталі: Керівник місцевої федерації страйкболу Антон Птічкін стверджує, що через інструкторів пройшли вже 600 осіб. Щонайменше ще стільки ж військовослужбовців планують навчити перед відправкою на фронт найближчим часом.

Тренування почалися у жовтні. За словами Птічкіна, заняття проводять інструктори, які "пройшли війну в Україні". Також він каже, що ці тренування проводять з ініціативи федерації страйкболу, а не на прохання військових. Начебто це була ініціатива самих страйкболістів.

Заняття проходять зі схвалення і за підтримки самарського губернатора Дмитра Азарова.

Дослівно: "Мобілізовані потрапляють до страйболістів із частин, у які їх розподілили з військкоматів. Заняття з бойової підготовки проходять на полігонах 2-ої загальновійськової гвардійської армії та на базі самої федерації страйкболу.

Графіки тренувань узгоджуються з командирами частин. За словами Птічкіна, мобілізованих навчають тактиці, наданню першої допомоги, евакуації товаришів по службі під вогнем противника, облаштуванню позиції, а також веденню бойових дій в умовах пересіченій місцевості та міської забудови.

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Оцінити якість такої підготовки неможливо, але, як стверджує Птічкін, мобілізованих навіть інструктують, як поводитися під мінометними обстрілами.

За його словами, новобранців обстрілюють страйкбольним мінометом із наповнювачем - кульками або горохом".

Передісторія: 28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.

Теми: мобілізаціяРосія
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