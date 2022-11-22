Тренуються на кульках: Мобілізованих в Росії почали готувати страйкболісти

У Самарській області Росії бойову підготовку мобілізованих делегували місцевій федерації страйкболу.

Джерело: російське видання "Медіазона"

Деталі: Керівник місцевої федерації страйкболу Антон Птічкін стверджує, що через інструкторів пройшли вже 600 осіб. Щонайменше ще стільки ж військовослужбовців планують навчити перед відправкою на фронт найближчим часом.

Реклама:

Тренування почалися у жовтні. За словами Птічкіна, заняття проводять інструктори, які "пройшли війну в Україні". Також він каже, що ці тренування проводять з ініціативи федерації страйкболу, а не на прохання військових. Начебто це була ініціатива самих страйкболістів.

Заняття проходять зі схвалення і за підтримки самарського губернатора Дмитра Азарова.

Дослівно: "Мобілізовані потрапляють до страйболістів із частин, у які їх розподілили з військкоматів. Заняття з бойової підготовки проходять на полігонах 2-ої загальновійськової гвардійської армії та на базі самої федерації страйкболу.

ВІДЕО ДНЯ

Графіки тренувань узгоджуються з командирами частин. За словами Птічкіна, мобілізованих навчають тактиці, наданню першої допомоги, евакуації товаришів по службі під вогнем противника, облаштуванню позиції, а також веденню бойових дій в умовах пересіченій місцевості та міської забудови.

Оцінити якість такої підготовки неможливо, але, як стверджує Птічкін, мобілізованих навіть інструктують, як поводитися під мінометними обстрілами.

За його словами, новобранців обстрілюють страйкбольним мінометом із наповнювачем - кульками або горохом".

Передісторія: 28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.